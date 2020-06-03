Больше 93 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса. В течение последних суток в мире было выявлено 93 246 новых случаев заражения.
3621 человек с COVID-19 погиб,
Больше всего заражённых зафиксировано в Северной и Южной Америке, на втором месте — Европа.
Ранее NEWS.ru писал о смерти от коронавируса молодой медсестры из Кабардино-Балкарской Республики. Погибшая 27-летняя Альбина Бозиева работала в COVID-госпитале № 1, где спасала заражённых с первых дней работы медучреждения.
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