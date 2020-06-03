Мир

Больше 93 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки

23:17, 03 июня 2020
Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса. В течение последних суток в мире было выявлено 93 246 новых случаев заражения.

3621 человек с COVID-19 погиб, передаёт ТАСС. Таким образом, общее число инфицированных пациентов составило 6 381 017, умерших — 383 562.

Больше всего заражённых зафиксировано в Северной и Южной Америке, на втором месте — Европа.

Ранее NEWS.ru писал о смерти от коронавируса молодой медсестры из Кабардино-Балкарской Республики. Погибшая 27-летняя Альбина Бозиева работала в COVID-госпитале № 1, где спасала заражённых с первых дней работы медучреждения.

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