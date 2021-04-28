Болгария вышлет из страны российского дипломата

МИД Болгарии объявит российского дипломата персоной нон-грата и вышлет из страны. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Министерство иностранных дел Республики Болгария объявило ещё одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трёх болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности, — заявили в МИД Болгарии.
Ранее в прокуратуре Болгарии заявили, что подозревают шесть россиян во взрывах на военных складах оружейных заводов страны. Троим из них предъявлено обвинение в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева, который занимается продажей оружия. Бизнесмен поставлял боеприпасы на Украину во время боевых действий в 2014-2015 годах, по подложным документам, где указывалось, что боеприпасы предназначены для армии Таиланда. Гебрев признался в этом в электронном письме, на которое ссылаются журналисты New York Times.