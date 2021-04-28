Болгария вышлет из страны российского дипломата

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Жители турецких мегаполисов, в частности Стамбула и Анкары, стремятся покинуть крупные города до начала локдауна, старт которому будет дан в четверг, 29 апреля, в 19:00. Как передаёт телеканал NTV, на выезде из городов уже образуются серьёзные пробки.

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении коронавирусных ограничений. На всю страну распространится комендантский час, в «красных» регионах, где заболеваемость особенно высока, из дома без крайней...