Болгарии напомнили о роли России в её становлении Политолог Михеев: Болгария обладает своей государственностью благодаря России

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Болгария обладает своей государственностью благодаря России, заявил политолог и публицист Сергей Михеев ИА SM-News. По его мнению, Болгарии как государства бы не существовало, если бы Россия когда-то не вступила в войну с Османской империей. Так политолог отреагировал на высылку из страны сотрудников российского посольства.

Болгария — это страна и народ, государственность которой существует за счёт России. Если бы Россия когда-то не вступила бы в войну с Османской империей, была бы Болгария как страна? Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что нет. Сохранились бы болгары как народ? Тоже нет, они были бы ассимилированы, — сказал Михеев.

Он добавил, что без вмешательства России болгары бы сейчас были фактически турками.

30 июня экс-премьер Болгарии Кирил Петков сообщил, что не сам лично принимал решение о высылке 70 российских дипломатов из страны. По его словам, решение было основано на «трёх докладах» агентства нацбезопасности и отчёте МИД.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после выдворения 70 дипломатов из посольства России в Болгарии работа дипломатической миссии стала невозможна. Дипломат подчеркнул, что Софии стоит ждать ответных действий со стороны российского внешнеполитического ведомства.