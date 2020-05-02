Более 84 тысяч человек в мире заболели коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/c5cc8542-8bf1-11ea-bfba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заражённых COVID-19 за минувшие 24 часа выросло более чем на 84 тысячи человек. Для сравнения, за прошлые сутки заболели на 12 тысяч человек меньше.

Смертей от коронавируса за этот промежуток времени зарегистрировано более шести тысяч. Больше всего заболевших и жертв за время пандемии — в Европе, 1 461 404 и 138 200 соответственно, следует из отчёта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Соединённых Штатах зафиксировано 1 035 353 случаев заражения коронавирусом. Данные ВОЗ учитывают только официально подтверждённые данные, предоставляемыми государствами, передаёт ТАСС. По информации организации, в России 114 431 заболевших.

Как писал NEWS.ru ранее, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки ещё 37 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Победить болезнь удалось 13 220 пациентам.