В Москве ещё 37 пациентов с COVID-19 скончались

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки ещё 37 человек с подтверждённым коронавирусом скончались.

В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,2 млн человек. Свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболел 114 431 человек. Победить болезнь удалось 13 220 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает усиления ограничительных мер, введённых для противодействия коронавирусной инфекции. Это может произойти, если россияне отнесутся к ограничениям безответственно.