Анна Попова не исключила ужесточение ограничений

https://static.news.ru/photo/b7735a94-8bb4-11ea-b1c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова допускает усиление ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс». В эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» Попова заявила, что это может произойти после 12 мая.

По её словам, ужесточение режима самоизоляции может понадобиться в том случае, если россияне отнесутся к ограничениям безответственно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго выделила три возможных варианта завершения эпидемии коронавируса. Согласно одному из них, COVID-19 по мере распространения сильно мутирует и станет не опаснее гриппа.