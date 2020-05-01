Анна Попова не исключила ужесточение ограничений

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова допускает усиление ограничительных мер, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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По её словам, ужесточение режима самоизоляции может понадобиться в том случае, если россияне отнесутся к ограничениям безответственно.
Ранее NEWS.ru писал о том, что эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго выделила три возможных варианта завершения эпидемии коронавируса. Согласно одному из них, COVID-19 по мере распространения сильно мутирует и станет не опаснее гриппа.
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