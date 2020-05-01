Эпидемиолог описала три сценария завершения эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/fbe6bb22-8ba9-11ea-aa03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго выделила три возможных варианта завершения эпидемии коронавируса. Согласно одному из них, COVID-19 по мере распространения сильно мутирует и станет не опаснее гриппа.

В качестве примера Коби привела пандемию «испанки» в 1918 году. её жертвами стали более 50 миллионов человек. Со временем болезнь превратилась в сезонный грипп и стала неопасна.

Согласно второму сценарию, победу над вирусом удастся одержать благодаря ограничительным мерам. В 2002-2003 так справились со вспышкой атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV.

Третий сценарий — создание вакцины от коронавируса. Коби привела в пример пандемию свиного гриппа, который благодаря изобретению вакцины превратился в сезонное заболевание.

Эпидемиолог подчеркнула, что для победы над коронавирусом необходимы не только меры государственного характера, но и сознательное поведение граждан.

На 50 процентов успех в борьбе с коронавирусом зависит от того, насколько эффективно реагируют власти и насколько добросовестно люди соблюдают ограничения. Другие 50 процентов успеха должна дать наука, — приводит её слова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом в мире за прошедший месяц увеличилось более чем в три раза — с 1 млн до 3,2 млн человек. Однако темп прироста новых случаев заражения снижается уже четвертую неделю подряд. Если в начале апреля их число росло на 200% за семь дней, то сейчас — только на 21,5%. На каждые 100 тысяч человек в мире приходится 41 заразившийся (месяц назад — меньше 13).