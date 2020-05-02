Более 3,4 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии

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Положительные результаты тестов на COVID-19 c момента начала пандемии коронавируса получили 3 386 853 человека.

Выздоровели 1 075 970 человек, не удалось справиться с болезнью 238 795 заболевшим. На сегодняшний день заражены 2 072 093 человека, у 49 496 из них болезнь протекает в тяжёлой форме, свидетельствуют данные портала Worldometers.

Как писал NEWS.ru ранее, число заражённых COVID-19 за минувшие 24 часа выросло более чем на 84 тысячи человек. Для сравнения, за прошлые сутки заболели на 12 тысяч человек меньше.