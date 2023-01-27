Bloomberg: Запад боится конфликта на Украине в стиле Первой мировой войны

Фото: Министерство обороны Украины

В США и ЕС опасаются, что конфликт на Украине может пойти по сценарию противостояния артиллерии в стиле Первой мировой войны, когда линии соприкосновения будут неподвижны, пишет Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников. По их мнению, «сценарий стагнации» выгоднее для России, которая имеет более развитую промышленность.

Если ничего не изменится, мы будем иметь дело с войной на истощение наподобие Первой мировой войны, которая сможет длиться долго, потому что обе стороны считают, что время на их стороне, — считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Источники агентства в администрации США отметили, что действия российской армии истощили украинскую армию и снизили ее потенциал для наступления.

Кроме того, инсайдеры Bloomberg сообщают о вероятном наступлении ВС РФ, а близкие к Кремлю собеседники — о бесперспективности призывов к диалогу, так как Украина настаивает на выводе российских войск до начала переговоров.

Ранее депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров заявил, что Россия готова к ядерной и полевой войне, однако информационное сражение она проигрывает. По его мнению, в стране необходимо пересоздать систему борьбы с фейками западных стран и вложить в эту сферу сопоставимые ресурсы.