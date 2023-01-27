В Госдуме заявили о готовности России к ядерной войне Депутат Федоров: Россия готова к ядерной войне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова к ядерной и полевой войне, однако информационное сражение она проигрывает, заявил в беседе с «Говорит Москва» депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров. По его мнению, в стране необходимо пересоздать систему борьбы с фейками западных стран и вложить в эту сферу сопоставимые ресурсы.

Мы вообще не готовы к информационной войне в принципе. К ядерной войне готовы, к полевой войне готовы, к информационной — не готовы. Хотя информационная часть войны является таким же важнейшим составляющим военных действий, если не главным. Мы эту войну проиграли. Надо понять это. Надо войти в эту ситуацию совершенно по-новому, создав систему борьбы, переосмыслить сам подход, — сказал Федоров.

Для того, чтобы укрепить позиции в информационной войне, депутат предложил закрепить в конституции «идеологию патриотизма» и переосмыслить проблему суверенитета России.

Ранее эксперт бюро военно-политического анализа Николай Костикин рассказал, что планета Земля сможет восстановиться после ядерного конфликта, однако для этого понадобятся сотни тысяч лет. Он отметил, что на планете возникнет новый мир, но уже без людей. Эксперт также добавил, что из-за радиоактивного заражения организмы не смогут жить долго.