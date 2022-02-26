Bloomberg: США могут ввести санкции против Банка России

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, в США могу одобрить введение санкций против резервов РФ в размере $643 млрд, накопленных Банком России перед началом спецоперации на Украине. Отмечается, что окончательного решения по этому поводу ещё не принято.

Консультации по этому вопросу проводились в США с января нынешнего года. Однако окончательное решение о введении ограничительных мер против финансового регулятора еще не принято, — передаёт агентство.

Недавно стало известно, что Венгрия поддерживает санкции Евросоюза в отношении России и не станет их блокировать.

ЕС 25 февраля принял очередной пакет санкций, которые касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года, ограничивают экспорт товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны и безопасности, авиационной и космической отраслей.