Bloomberg: крупнейшая забастовка железнодорожников ожидается в Британии

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Крупнейшая за более чем 30 лет забастовка железнодорожников ожидается в Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство предупреждает, что это может привести к «транспортному хаосу» в стране.

Бастовать работники железной дороги планируют три дня: 21, 23 и 25 июня. В акциях собираются принять участие 40 тысяч человек из 13 железнодорожных компаний, включая компанию — оператора железнодорожной инфраструктуры Network Rail.

Издание сообщает, что уже в первый день забастовок, 21 июня, на работу не смогут попасть около 250 тысяч человек. Британской экономике это может обойтись в 100 миллионов фунтов стерлингов ($122,7 млн). Профсоюзы уже предупредили людей, чтобы они не планировали поездок на время забастовок.

Участники протеста требуют повышения зарплаты, прекращения увольнений, что, по их мнению, является недопустимым в сложившихся экономических условиях.

Ранее сообщалось, что аэропорт Брюсселя отменил вылеты из-за забастовок и акций протеста, которые организовал профсоюз. Воздушная гавань будет работать только на приём самолётов, об этом говорится в сообщении аэропорта.