Bloomberg изменил название статьи о смертности от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/0d483b4e-97b1-11ea-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago/Global Look Press

Bloomberg опубликовал статью о смертности от новой коронавирусной инфекции в России. Однако российское внешнеполитическое ведомство обрушилось с критикой в адрес издания из-за заголовка. После этого агентство решило внести изменения в эту публикацию.

В первоначальном варианте материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», позже Bloomberg заменил заголовок на «Эксперты задаются вопросом насчёт российских данных о смертности от COVID-19».

В своей статье авторы утверждают, что смертность от нового вируса в России не превышает 1%. При этом российское государство попало в рейтинг 10 стран, наиболее пострадавших от пандемии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла поведение сотрудников Bloomberg, которые постоянно меняют заголовки в своих работах.

Bloomberg осознал, что заголовок жуткий, и изменил. Вместо «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» теперь «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо, — написала Захарова в Facebook.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Московский департамент здравоохранения уже отреагировал на публикацию. Там заявили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно. Ведомство подтверждает, что в апреле 2020 года в столице было выдано 11 846 свидетельств о смерти. Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек, писал NEWS.ru.