Bloomberg: до миллиона британцев окажутся в нищете в следующем году

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До миллиона британцев могут оказаться в нищете в следующем году из-за продолжающегося роста цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине и проблем на рынках труда, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Национального института экономических и социальных исследований NIESR. В исследовании ведомства сказано, что властям Великобритании следует готовиться к рецессии. Страна, по словам экспертов, столкнётся с наихудшими показателями инфляции за 40 лет.

В ближайшем будущем 250 тысяч семей окажутся в крайней нищете, а Великобритании следует готовиться к рецессии, — сказано в документе.

Для борьбы с последствиями специалисты NIESR советуют выделить пакет поддержки в размере $5,2 миллиарда. При этом в докладе организации не сказано, как выделение этих средств из бюджета скажется на дальнейшем росте инфляции.

Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув ранее заявил, что правительство страны в ближайшее время в рамках борьбы с олигархами представит новый законопроект, который обяжет риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости в стране. По словам чиновника, власти страны таким образом надеются «покончить» с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств.