Bloomberg: Байден допустил введение санкций против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что может рассмотреть возможность введения санкций напрямую против российского коллеги Владимира Путина. Условием для этого он считает вторжение России на Украину, сообщает Bloomberg.
Хозяин Белого дома
Ранее стало известно, что у Джо Байдена нет интереса и желания отправлять американские войска на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности перед переброской в Европу объясняется поддержкой стран «восточного фланга» НАТО.