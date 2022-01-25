Bloomberg: Байден допустил введение санкций против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что может рассмотреть возможность введения санкций напрямую против российского коллеги Владимира Путина. Условием для этого он считает вторжение России на Украину, сообщает Bloomberg.

Хозяин Белого дома дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о персональных санкциях к лидеру России. Байден уточнил, что если Москва прибегнет к агрессии в отношении Киева, такой её шаг будет иметь «огромные последствия» для мира.

Ранее стало известно, что у Джо Байдена нет интереса и желания отправлять американские войска на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности перед переброской в Европу объясняется поддержкой стран «восточного фланга» НАТО.