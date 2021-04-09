Блогер показал цены на продукты в магазине на Украине

https://static.news.ru/photo/7d3098fa-99b5-11eb-95c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обзор цен на продукты на Украине опубликовал видеоблогер, который не назвал магазин и город, в котором снимал ролик.

Он размещён на YouTube-канале «Другой взгляд».

Съёмка позволяет говорить, что в российской валюте килограмм гречки на Украине стоит 107,6 рубля, а сахара — 67,7 рубля. Пакет пшеничной муки объёмом 1,8 кг можно приобрести за 86,6 рубля.

Цена на варёную колбасу весом 500 грамм начинается от 171,8 рубля, а на самый дешёвый батон белого хлеба — от 43 рублей. Фруктовый сок в литровой упаковке стоит 76 рублей, а бутылка питьевой воды — 24,7 рубля.

Килограмм апельсинов можно купить за 84,91 рубля, а яблок — за 67,7 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что соя, зерно и масличные культуры подорожают сильнее всего в ближайшие два года. К такому выводу пришли аналитики Национального рейтингового агентства. Рост цен на соевые бобы возможен на 20–30%, на масличные культуры — 6–8%, на зерно — 4–7%. Эти продукты станут лидерами по росту цен в ближайшие 24 месяца, считают аналитики.