Блинкен рассказал, сколько будет продолжаться санкционное давление на РФ

Санкционное давление стран Запада на Россию будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи на польско-украинской границе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Выступление американского чиновника, подчеркнувшего, что тактика приносит плоды, транслировали телеканалы США, сообщает ТАСС.

Давление на Россию не только беспрецедентно, не только даёт весьма конкретные результаты в России, это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена, — заявил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что экономика России находится в свободном падении, добавив, что если этот процесс входил в планы российского президента, то он работает. По его мнению, эффект, оказанный санкциями на экономику России, превзошёл все ожидания.

В течение последней недели Евросоюз и другие страны Запада согласовали «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Часть санкций США была введена в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц.