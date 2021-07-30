Блинкен предупредил об увольнении 182 россиян из дипмиссий США в РФ

Фото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

Выбор Россией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) как инструмента достижения целей в конфликте с Украиной является противоречивым. Об этом заявил президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов, слова которого приводят «Новые известия».

По мнению эксперта, с одной стороны, Россия законодательно закрепила возможность неисполнения решений международных судов согласно принятым в 2020 году поправкам к Конституции. В то же время, обращаясь в ЕСПЧ, РФ...