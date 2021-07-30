Блинкен предупредил об увольнении 182 россиян из дипмиссий США в РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:57, 31 июля 2021
Энтони БлинкенФото: Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что без работы останутся 182 россиянина, трудившихся на американских дипломатических объектах в Москве, Екатеринбурге и во Владивостоке. Причиной увольнений станет введение в РФ ограничений на наём иностранного персонала.
Эти досадные меры серьёзно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями, — подчеркнул Блинкен.
Ранее стало известно, что после 1 августа в посольстве США в Москве будут работать 120 сотрудников. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан. Посол отметил, что штат сократится на 90%. Он напомнил, что в 2016 году в посольстве работали 1200 человек.