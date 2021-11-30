Блинкен обсудил Украину с главами МИД Германии, Франции и Великобритании

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке по заснеженному полигону во время визита в Эстонию. Дипломат встретилась с военнослужащими возглавляемого Британией многонационального батальона, дислоцированного в городе Тапа, сообщает Times.

Издание отмечает, что Трасс специально села в боевую машину, чтобы вызвать ассоциации с Маргарет Тэтчер. В 1986 году тогдашний премьер-министр Великобритании совершила подобную поездку в ходе визита в ФРГ. По...