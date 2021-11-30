Блинкен обсудил Украину с главами МИД Германии, Франции и Великобритании

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что на полях министерской встречи стран — членов НАТО в Риге прошли переговоры «трансатлантической четвёрки». По его словам, дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана, сообщает РИА Новости.
Прайс
[Они] обсудили угрозы Европе, включая вызывающие тревогу движения России в сторону Украины, обеспокоенность ядерной программой Ирана и усилия, направленные на достижение взаимного возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, — пояснил Прайс.
Ранее стало известно, что Лиз Трасс прокатилась на танке по заснеженному полигону во время визита в Эстонию. Туда она заехала перед тем, как отправиться в Ригу на встречу с коллегами из стран — членов НАТО. До поездки Трасс заявила, что для неё основной повесткой станет противостояние «дестабилизирующим действиям» Москвы и Минска.