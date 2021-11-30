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Блинкен обсудил Украину с главами МИД Германии, Франции и Великобритании

03:53, 01 декабря 2021
Блинкен обсудил Украину с главами МИД Германии, Франции и Великобритании Жан-Ив Ле Дриан, Лиз Трасс, Энтони Блинкен и Хайко Маас Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press
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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что на полях министерской встречи стран — членов НАТО в Риге прошли переговоры «трансатлантической четвёрки». По его словам, дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Украины и ядерную программу Ирана, сообщает РИА Новости.

Прайс отметил, что переговоры провели американский госсекретарь Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Хайко Маас (Германия), Жан-Ив Ле Дриан (Франция) и Лиз Трасс (Великобритания).

[Они] обсудили угрозы Европе, включая вызывающие тревогу движения России в сторону Украины, обеспокоенность ядерной программой Ирана и усилия, направленные на достижение взаимного возвращения к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, — пояснил Прайс.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс прокатилась на танке по заснеженному полигону во время визита в Эстонию. Туда она заехала перед тем, как отправиться в Ригу на встречу с коллегами из стран — членов НАТО. До поездки Трасс заявила, что для неё основной повесткой станет противостояние «дестабилизирующим действиям» Москвы и Минска.

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