Блинкен рассказал об ожиданиях США от России

https://static.news.ru/photo/f308c340-b7d3-11eb-b754-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Global Look Press

Американские власти хотят, чтобы между Вашингтоном и Москвой были предсказуемые и стабильные отношения. В США рассчитывают на сотрудничество с Россией в Арктике. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон, — отметил американский политик.

По его словам, следует избегать милитаризации Арктики. Он добавил, что США нацелены на широкое сотрудничество в этом регионе и в Вашингтоне надеются, что в будущем это станет реальным.

Политик провёл переговоры в Рейкьявике с министром иностранных дел и международного сотрудничества в области развития Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном. Блинкен заявил, что США и Исландия выступают за то, чтобы арктический регион оставался зоной свободной от конфликтов, в котором происходит всестороннее развитие.

Ранее в Госдепартаменте США выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Арктике. В Вашингтоне считают, что на этой территории государства должны действовать ответственно, соблюдать интересы коренных народов и не влиять на их культуру.