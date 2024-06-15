Битва за Волчанск 15 июня: новая тактика ВС РФ, причина долгого наступления

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган»

ВС России провели перегруппировку в Волчанске Харьковской области и ликвидируют резервы ВСУ по новой тактике, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Какие последние новости известны о наступлении в городе сегодня, 15 июня?

Что известно о ситуации в Волчанске

По данным источников «Военной хроники», суть новой тактики ВС РФ в Волчанске заключается в том, что российские войска стали больше уничтожать реактивной и ствольной артиллерии ВСУ.

«Ее суть заключается в повышении внимания к „контрбатарейщикам“ ВСУ: вся боевая техника, особенно реактивная и ствольная артиллерия, накрывается огнем в соотношении 1:5, а в ряде случаев — 1:7 по снарядам и ракетам в пользу российской стороны. Что это дает? В связке с „Орланами“ и „Суперкамами“ сокращается время уничтожения украинской артиллерии. Однако главное — украинская артиллерия все чаще вынуждена искать безопасные огневые позиции и перемещаться, нарушая правила маскировки. Наиболее опасным для стрельбы у ВСУ на данный момент считается район Белый Колодезь — Приколотное, из которого для выполнения огневых задач все чаще приходится ездить в соседние Варваровку и Чайковку. Подкрепления ВСУ под Волчанск продолжают поступать, но из-за нехватки тяжелой техники (прежде всего танков) большинство механизированных частей медленно, но верно превращаются в пехотные и вскоре будут годиться в лучшем случае для наполнения окопов, но не для штурмов. Эти силы существенно ослабли под постоянным огнем артиллерии группировки „Север“ и постепенно испытывают ряд таких же проблем, какие фиксировались у ВСУ во время битвы за Артемовск», — говорится в публикации.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Авторы канала отметили, что подкрепление ВСУ состоит из разных бригад, которые действую несинхронно, поэтому предпосылок к контратаке на данный момент нет.

«Эти силы сравниваются зарубежными аналитиками не с крупным войсковым корпусом под централизованным командованием и управлением, а с оперативной (и к тому же не особенно мобильной) группой, значительно уступающей „северным“ по своим боевым возможностям. На фоне накопившихся у ВСУ проблем постепенно начинает смещаться фокус внимания и вектор контратак, ради которых и собиралось подкрепление. Это привело к тому, что российские войска возобновили движение внутри Волчанска и начали дочищать промзону со стороны агрегатного завода, которую не дочистили несколько недель назад. Движение в этом районе идет тяжело, но оно тем не менее есть», — добавила «Военная хроника».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль центр Волчанска.

«Волчанск. По уточненной информации, центр города за ВС РФ. Бои идут за каждое здание», — написал он в своем Telegram-канале.

Попадут ли ВСУ в котел в Волчанске

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что ВСУ в ближайшее время могут оказаться в котле, поскольку ВС РФ берут под контроль каждое здание в городе.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

«Мы ведем бои, мы освобождаем метр за метром данную территорию. Я всегда говорю и продолжаю говорить, что задача наших военных командиров — максимально снизить потери наших военнослужащих. Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел», — отметил депутат ГД России.

Водолацкий пояснил, что Волчанск является небольшим и сильно укрепленным городом, поэтому российские войска немного замедлили наступление.

«Там огромные бетонные заграждения, укрепрайоны. И бессмысленно идти в лоб, посылать наших бойцов на штурмы. <...> Поэтому в этом направлении мы замедлили свои действия, но только лишь с целью защиты и спасения своих бойцов. А так мы будем идти вперед», — резюмировал парламентарий.

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