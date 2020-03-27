https://static.news.ru/photo/084770bc-6fd7-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемии, такие как пандемия COVID-19, после достижения пика по числу заражённых выходят на так называемое плато примерно на 10 дней. Затем идёт спад при условии соблюдения карантина.

Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, сообщает РИА Новости.

По её словам, Россия только заходит на набор пика. Такая же ситуация в США.

Сейчас у нас набор пика, то есть у нас каждый следующий день больше больных, чем в предыдущий день. Плато — это когда мы достигли пика и каждый следующий день у нас примерно одинаковое число вновь заболевших. Мы какое-то время будем находиться на плато, а потом эпидемия пойдёт на спад, — отметила доктор наук.

Она считает, что в Нью-Йорке пик пандемии будет достигнут примерно через две недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Нью-Йорка намерены перекрывать некоторые улицы для автомобилей и оставлять их открытыми только для пешеходов. Таким образом власти рассчитывают сократить масштабы заражения коронавирусом, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. По его словам, задача пилотного проекта — разредить пространство, чтобы люди могли держать дистанцию друг от друга.