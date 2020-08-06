Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

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Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что урон для человечества от изменения климата может быть таким же губительным, как и пандемия коронавируса. В своём блоге миллиардер и филантроп предсказывает, что последствия от глобального потепления проявятся уже в ближайшие десятилетия.

По данным на прошлую неделю, пишет он , во всём мире от COVID-19 умерло более 600 000 пациентов. В годовом исчислении это 14 человек на 100 000. При этом, по оценкам, которые приводит предприматель, в течение следующих 40 лет повышение глобальных температур приведёт к увеличению глобальной смертности на такую ​​же величину.

К концу века, если рост выбросов останется высоким, изменение климата может стать причиной 73 дополнительных смертей на 100 000 человек. При более низком уровне выбросов уровень смертности снижается до 10 на 100 000 человек. Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году — в пять раз более смертоносным, — резюмирует Гейтс.

Он предполагает, что в следующие десять-двадцать лет экономический ущерб, нанесенный изменением климата, будет таким же серьезным, как урон от пандемии, если бы она случалась каждые десять лет.

А к концу века будет намного хуже, если мир останется на нынешней траектории выбросов, — предупреждает он.

Свои слова Гейтс подтверждает рассчётами. Так, пишет он, последние математические модели предполагают, что цена изменения климата в 2030 году, вероятно, составит примерно 1 % от годового ВВП США. Между тем, текущие оценки того, во сколько обходится пандемия COVID-19 для Соединенных Штатов в этом году колеблются от 7 до 10 % ВВП.

Если мы предположим, что подобное происходит раз в десять лет, это среднегодовые затраты от 0,7 процента до 1 процента ВВП, что примерно эквивалентно ущербу от изменения климата, — поясняет автор блога.

Свой пост Билл Гейтс заканчивает призывом извлечь уроки из ситуации с коронавирусом. Тогда, считает он, мир сможет подойти к изменению климата более осведомленным о последствиях бездействия и более подготовленным к спасению жизней и плохим вариантам развития событий.

Миллиардер также предложил несколько шагов по недопущению катастрофы. В частности, Билл Гейтс считает, что контролировать выбросы нужно с помощью науки и инноваций. Также он уверен, что решения против экологических бедствий должны работать и в развивающихся странах.

Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии, — заявил филантроп, отмечая ограниченное количество времени, которое осталось у человечества для решения проблемы.

По словам основателя корпорации Microsoft, в отличие от вакцины против коронавируса, «которая будет у нас в следующем году», двухлетнего решения проблемы изменения климата не существует.

Ранее NEWS.ru писал, что Билл Гейтс отдал $250 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.