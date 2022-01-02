Bild: новый канцлер ФРГ Шольц планирует встретиться с Путиным в январе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе этого года, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники. Глава правительства Германии намерен лично заняться выстраиванием «новых» отношений с Россией, так как считает это важным фактором. Издание утверждает, что подготовка к встрече ведётся на протяжении двух недель.

Олаф Шольц собирается обсудить вопросы поставок газа и ситуацию с Украиной, пишет таблоид. Отмечается, что внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер готовит встречу главы правительства ФРГ с российским лидером уже на протяжении двух недель.

Bild пишет, что встреча Шольца и Путина оставит за бортом партию «Зелёные», которая более критично настроена в отношении России, особенно что касается вопросов внешней политики и «Северного потока — 2». В частности, сообщается, что глава МИД Анналена Бербок по-другому видит взаимоотношения Германии и России, нежели социал-демократ Шольц.

Ранее стало известно, что глава МИД Германии выступила с предположением о том, что в ближайшем времени не стоит ожидать возвращения России в состав G7. В интервью агентству DPA дипломат заявила, что официальная Москва сама себя исключила из группы после того, как Крым воссоединился с Россией.