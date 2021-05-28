«Безумие режима во всей красе»: мэр Риги о деле против него в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/805a54d2-c005-11eb-bd96-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: delfi.lv

Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал возбуждённое против него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в Белоруссии уголовное дело "безумием режима во всей красе". Своим мнением политик поделился с подписчиками Twiter.

Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы, - заявил Стакис.

Инцидент произошёл 24 мая. Стакис и Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый оппозицией, у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены полотнища стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Они сделали это в знак протеста против задержания бывшего главного редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого власти белоруссии признали экстремистом.

За это Минск выслал из страны всех латвийских дипломатов. Рига сделала аналогичный шаг.

В свою очередь, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель потребовал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаги спортивной организации. В результат Стакис выбрал второй вариант.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился объявленный в Белоруссии в розыск Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега, которая проживает в Вильнюсе. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.