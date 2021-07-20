Безоса в соцсети раскритиковали за полёт в космос

Основатель Amazon и Blue Origin, богатейший человек планеты Джеф Безос стал объектом критики в Twitter после полёта в космос, сообщает RT.

Успешно приземлившийся Безос поблагодарил на пресс-конференции всех сотрудников и клиентов компании Amazon, заявив, что они оплатили данный полёт. Такое высказывание бизнесмена с состоянием в $205 млрд в соцсети не оценили .

Пользователи Twitter в ответ отметили, что Безос может поблагодарить своих работников, если поднимет им зарплату до приемлемого уровня и станет относиться к ним по-человечески. Другие подчеркнули, что сотрудники складов Amazon боятся даже выйти в туалет во время работы. За неуплаченные налоги некоторые пользователи призвали поблагодарить правительство.

Ранее стало известно, что Джефф Безос во вторник слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Безос ждал полёта более двух десятилетий — он создал Blue Origin еще в 2000 году. После приземления он сказал, что это лучший день в его жизни. Чуть больше недели назад к границе космоса слетал основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Но Безос взлетел выше Брэнсона.