https://static.news.ru/photo/5d8a7c56-c409-11e9-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Правительство ФРГ приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о переходу к формату G8. Он предполагает возвращение России в клуб государств, на саммитах которых обсуждаются ключевые международные вопросы.

В Бундестаге также отметили, что участие Москвы станет возможным, когда будет видна перспектива устранения причин её исключения.

Ранее стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили о готовности пригласить Россию на саммит, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах. Решение было принято в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. По данным источников, американский президент поднимет данный вопрос в ходе встречи лидеров стран-участниц G7, которая состоится в эти выходные во французском городе Биарриц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждать эту тему нужно не в публично-развлекательной сфере. Дипломат добавила, что Москва ждёт конкретных предложений по вопросу приглашения России на саммит G7 в 2020 году.

Ранее News.ru писал, что Макрон связывает возвращение России в «восьмёрку» с ситуацией на Украине.