Белый дом захотел выделить Украине ещё больше денег помимо $40 млрд Белый дом ожидает от конгресса ещё денег для Украины, когда будут истрачены $40 млрд

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что конгресс не поскупится на дополнительную помощь Украине, когда будет исчерпана уже выделенная ей рекордная сумма в 40 миллиардов долларов. Он обратился к российскому руководству и призвал осознать то, что Запад не откажется от поддержки Украины. Он добавил, что США отправляют вооружение Киеву теми темпами, с которыми украинцы могут их освоить и выставить на поле боя, пишет РИА Новости.

Конгресс утвердил 40-миллиардный пакет для Украины и мы работаем от месяца к месяцу над отправкой вооружений. А после этого, я уверен, в конгрессе будет двухпартийная поддержка высвобождению этих дополнительных ресурсов, если в них возникнет необходимость, — заявил Салливан.

По его словам, несмотря на утихающий интерес СМИ и общественности к происходящему на Украине, администрация США сохраняет готовность делать «всё, что нужно».

Власти Словакии в ближайшее время могут отказать Украине в помощи и поддержке, написало ранее агентство URA.RU со ссылкой на украинские СМИ. В материале сказано, что смена власти в Словакии приведёт к проблемам с передачей оружия Киеву. Отмечается, что Братислава намеревалась отправить самолёты МиГ-29. Правительство Словакии может примкнуть к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как стране очень сложно отказаться от российской нефти.