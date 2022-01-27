Белый дом подтвердил скорый разговор Байдена и Зеленского
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:15, 27 января 2022
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press
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Президент США Джо Байден в ближайшее время проведёт переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Телефонный разговор должен состояться 27 января, уточнила она на брифинге, сообщает РИА Новости.
Это произойдёт вскоре сегодня днём и, как только это произойдёт, я ожидаю, что мы ознакомим вас с его содержанием, — пояснила пресс-секретарь.
О предстоящих переговорах уже сообщили в Киеве. Пресс-секретарь Зеленского уверял, что президенты США и Украины обсудят некоторые темы, среди которых будут мирный процесс и безопасность, энергетика и макрофинансовая поддержка.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров назвал предстоящие переговоры лидеров двух стран «логическим продолжением тесного сотрудничества и подтверждением поддержки Украины её надежным партнёром».