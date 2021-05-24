«Мы возмущены»: Белый дом отреагировал на ситуацию с самолётом Ryanair

https://static.news.ru/photo/24b3e5ee-bcb3-11eb-94a9-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: Erin Scott - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global look Press

Необходимо провести международное расследование ситуации с самолётом Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. В Белом доме обсуждают этот вопрос с международными организациями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу. Эти действия — развернуть самолёт между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста — шокируют, — отметила Псаки.

Она назвала такие действия вопиющим вызовом со стороны режима международной безопасности и миру. В Белом доме подчеркнули, что требуют прозрачного международного расследования.

Нового определения случившемуся у нас нет, — добавила пресс-секретарь американского лидера.

По её словам, президента США Джо Байдена в ходе брифинга проинформировала команда по национальной безопасности, хотя его держали в курсе и раньше. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность произошедшим в ходе разговора со своим российским коллегой Николаем Патрушевым, отметила Псаки.

23 мая самолёт Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании, которые не подтвердились. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, внесённый в Белоруссии в список террористов. Его задержали. Вместе с ним была россиянка София Сапега, утверждается, что она является девушкой Протасевича. Посольство РФ уже уведомили о её задержании.