https://static.news.ru/photo/b5c85b60-5764-11ea-bd23-fa163e074e61_660.jpg Бейонсе Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская певица Бейонсе открыла церемонию прощания с баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной. На арене спортивного комплекса Staples Center 24 февраля она появилась с песней XO.

Я здесь, потому что люблю Коби. А это — одна из его любимых песен. Я хочу, чтобы мы сделали это вместе. Чтобы вы пели так громко, что он почувствовал бы вашу любовь, — сказала певица на церемонии, которую назвали Celebration of Life («Празднование жизни»).

Бейонсе также исполнила для почти 30 тыс. участников мероприятия песню Halo.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна были похоронены в штате Калифорния. Закрытая погребальная церемония прошла 7 февраля на мемориальном кладбище в Корона-дель-Мар. Желание провести похороны в частном порядке выразили вдова баскетболиста Ванесса и его близкие. Церемонию же прощания в Лос-Анджелесе провели 24 февраля, поскольку Брайант играл под номером 24.