Baza: осужденная в Белоруссии Софья Сапега вернется в Россию

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Софья Сапега

Осужденную на шесть лет в Белоруссии россиянку Софью Сапегу могут перевести в российскую колонию, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на адвоката девушки Антона Гашинского. По его словам, родители Сапеги послали соответствующий запрос в Минюст РФ, сама девушка и белорусская сторона дали согласие.

Сейчас Сапега и ее родители ожидают заседания российского суда, который установит, сколько лет девушка проведет в колонии в РФ.

Софья Сапега является экс-возлюбленной бывшего главреда белорусского оппозиционного издания NEXTA Романа Протасевича. В мае 2021 года власти Белоруссии принудительно посадили самолет Boeing 737, на борту которого находились Сапега и Протасевич. Самолет направлялся из Греции в Литву и пролетал мимо Белоруссии. Позднее девушку осудили на шесть лет по семи уголовным статьям республики.

После Сапега писала прошение о помиловании на имя главы государства Александра Лукашенко. Она подчеркивала, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В 2023 году Сапеге отказали в помиловании.

14 марта КГБ Белоруссии включило Сапегу в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения Сапеги в данный список послужил вердикт суда о признании ее виновной по ст. 130 УК «Разжигание социальной вражды».