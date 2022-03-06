Бастрыкин поручил проверить факты создания биооружия на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины. Отмечается, что в ходе специальной операции России в стране были обнаружены факты экстренной зачистки украинскими военными следов военно-биологической программы по созданию биооружия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчинённым запросить информацию, изучить озвученные данные, — сказано в пресс-релизе.

Также отмечается, что в случае подтверждения этих сведений следователи должны принять решение о возбуждении уголовного дела. Им также поручено установить всех лиц, причастных к преступлению.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет ранее назвал переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Владимиром Зеленским бесполезными. Он обвинил украинского лидера в том, что тот находится под полным контролем «западных кураторов». Он добавил, что националисты в стране учинили настоящий террор. Парламентарий призвал «срочно остановить этот беспредел». Для этого, по словам политика, необходимо ускорить проведение специальной операции на Украине.