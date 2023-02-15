Бангладеш развернул несколько десятков судов из России Посольство России в Бангладеше подтвердило заход 69 судов из РФ в порты страны

Фото: Mustasinur Rahman Alvi/Keystone Press Agency/Global look Press

Посольство России в Бангладеше подтвердило информацию о запрете захода 69 судов из РФ в порты страны, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Отмечается, что ограничения введены из-за односторонних санкций со стороны США. При этом в посольстве подчеркнули, что речь идет не о прекращении торговли между странами, а лишь о запрете захода конкретных судов.

В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США. <...> Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда, — говорится в сообщении посольства РФ в Бангладеше.

Ранее посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов, отправляемых в Россию и Белоруссию. По его словам, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.