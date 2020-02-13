https://static.news.ru/photo/dec3ce2c-4ef5-11ea-bf50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ezequiel Sanchez/dpa/Global Look Press

Участники банды МS13 в Гондурасе напали на здание суда и освободили своего главаря Александра Мендосу, осуждённого ранее к 40 годам лишения свободы и ожидавшего нового приговора.

Инцидент произошёл в городе Эль-Прогресо на севере страны. В нападении участвовали около двух десятков бандитов, которые приехали в суд на пяти автомобилях. Они были переодеты в полицейскую форму и делали вид, что привезли охраняемого свидетеля. Это помогло им беспрепятственно проникнуть в здание и пронести оружие.

В результате перестрелки с бандитами погибли четверо полицейских. Кроме того, был убит один из нападавших, тело которого позднее нашли в брошенном автомобиле.

Преступники скрылись. Власти назначили вознаграждение в размере 2 млн лемпиров (около 5 млн рублей) за информацию о местонахождении Мендосы, сообщает La Prensa.

Ранее NEWS.ru писал, что в Парагвае заключённые одной из тюрем устроили массовый побег. На свободе оказались 75 преступников, большинство из которых состоят в бразильской преступной группировке Primeiro Comando da Capital (РСС) и признаны властями «очень опасными».