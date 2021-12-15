Баку сумел убедить Ереван в неизбежности открытия Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку удалось убедить Ереван в неизбежности открытия автомобильного пути в Нахичеваньскую автономию по армянской территории. Дорога, которая пройдёт по маршруту Зангезурского транспортного коридора и соединит Азербайджан с Нахичеванью, уже строится. Его цитирует «El Pais».

Армения возражала против открытия автомобильной дороги, но мы смогли убедить их, что это неизбежно, и они согласны. Итак, согласованность есть. Сейчас мы обсуждаем правовой режим коридоров, в частности, Зангезурского коридора, который проходит через Азербайджан в Армению, а затем в Нахичевань, — подчеркнул Алиев.

По словам Алиева, обе страны принимают тот факт, что открытие коридора должно состояться. Он также рассказал, что Теперь самолёты «Азербайджанский авиалиний», выполняющие рейсы из Баку в Нахичевань, начали проходить через воздушное пространство Армении.

Сейчас есть полная договорённость об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, и мы начали строительство разрушенной железнодорожной линии в освобождённых районах в направлении границы с Арменией, — резюмировал Алиев.

Ранее стало известно, что после трёхсторонней встречи в Сочи российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян достигли договорённостей о разблокировании транспортных коридоров. По его словам, стороны подробно обсудили также вопросы экономического характера и развитие экономических связей. Немаловажным он назвал достижение согласия в вопросах гуманитарного характера.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.