В Баку сообщили об обстреле позиций азербайджанских ВС

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на Физулинском направлении. По информации ведомства, около 10:05 члены незаконного армянского вооружённого формирования открыли огонь с азербайджанской территории, где сейчас дислоцированы российские миротворцы, сообщается на сайте Минобороны.

Позиции азербайджанской армии в направлении села Юхари Вейсаллы Физулинского района 23 февраля в 10:05 были обстреляны членами незаконного армянского вооружённого формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, — говорится в сообщении.

Обстрел был подавлен ответными действиями. Подробности происшествия не уточняются.

Азербайджанское оборонное ведомство и ранее сообщало об обстрелах на границе. Так, 20 февраля из огнестрельного оружия были обстреляны позиции ВС Азербайджана в направлении села Шушакенд Ходжалинского района и 21 февраля — позиции в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

Отмечалось, что потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет. Позже минобороны Армении опровергло эти сообщения и назвало распространённые Баку данные «очередной дезинформацией».

Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новой эскалации напряжённости.