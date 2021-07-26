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Байден заявил о намерениях развивать контакты с Ираком без военных миссий

23:19, 26 июля 2021
Байден заявил о намерениях развивать контакты с Ираком без военных миссий Джо Байден Фото: Amanda Andrade-Rhoades/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что намерен развивать сотрудничество с Ираком. Речь, в частности, может идти о вакцинах, выборах, тренировках иракских военных, но не о военных миссиях, отметил он на встрече с иракским премьером Мустафой аль-Каземи. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях, — отметил хозяин Белого дома.

Он пообещал, что Багдад вскоре получит из Вашингтона партию вакцины от коронавируса.

Мы беспокоимся о том, как обеспечить, чтобы выборы состоялись по плану в октябре, — добавил Байден.

Ранее стало известно, что до переговоров президента США с иракским премьером в Вашингтоне стало понятно, кто из представителей Вашингтона останется на Ближнем Востоке. Речь шла о военных советниках США.

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