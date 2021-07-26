Байден заявил о намерениях развивать контакты с Ираком без военных миссий

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Российское посольство во Франции отреагировало в Facebook на слова лидера парламентской фракции партии «Вперёд, Республика!» Кристофа Кастанера о якобы причастности Москвы к группам антипрививочников в соцсетях.

Французский политик ранее утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Россия или другие страны стоять за данными сообществами. С удивлением и возмущением восприняли заявление Кристофа Кастанера о том, что...