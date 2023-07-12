Байден сообщил Зеленскому плохие новости Байден пошутил над Зеленским во время переговоров в Вильнюсе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден пошутил во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сказав, что у него есть плохие новости для украинского лидера. По словам главы Белого дома, «вы застряли с нами».

Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами, — сказал Байден.

Ранее в Сети были опубликованы видеокадры с Байденом, который вприпрыжку последовал за Зеленским после завершения выступления на полях саммита НАТО.

Основной темой повестки мероприятия стала военная поддержка Украины. При этом Киев был разочарован риторикой Альянса относительно перспектив вступления страны в состав Блока.

Байден прибыл в Вильнюс после визита в Лондон. Президент США провел ряд встреч с представителями британского правительства. Этот визит в Соединенное Королевство стал третьим по счету за последний год.

До этого перед саммитом НАТО на билборде в Вильнюсе транслировали ролик с Байденом, который падает при выходе из самолета. Запись появилась на экране в исторической части города. Вскоре билборд отключили, а местный департамент полиции пообещал разобраться в произошедшем.