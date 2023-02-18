Байден обратится к российскому народу в день послания Путина парламенту Представитель Белого дома Кирби: 21 февраля Байден в Польше может обратиться к мистеру Путину

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что 21 февраля президент США Джо Байден может обратиться к президенту России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Содержание брифинга спикера Совбеза США опубликовано на официальном сайте американской администрации. Он при этом не стал уточнять содержание обращения главы государства.

И я подозреваю, что вы также услышите, как он обращается к мистеру Путину, а также к российскому народу, — сказал Кирби.

Он напомнил, что Байден встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и другими европейскими лидерами.

Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 февраля. Выступление президента должно было состояться еще в 2022 году, однако глава государства так и не огласил послание. На следующий день после мероприятия на заседания соберутся обе палаты парламента. Для Совфеда это будет внеочередное заседание, перенесенное с 1 марта, а Госдума перенесла дневную сессию на утро.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент в ходе выступления сделает акцент на текущей ситуации — военной операции, экономике и социальной сфере. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.