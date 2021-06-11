Байден раскрыл главный секрет Путина

https://static.news.ru/photo/abaad310-cccf-11eb-bd74-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джозеф Байден раскрыл главный секрет своего российского коллеги Владимира Путина. В беседе с журналистами глава Белого дома объяснил, почему глава РФ не меняет свою позицию, несмотря на давление Запада, пишет Sputnik.

Лидер США заметил, что пока делать преждевременные выводы ещё рано. По словам Байдена, он намерен провести личные переговоры с президентом России, а уже потом определиться со стратегией взаимодействия.

Он — Владимир Путин. Не буду вдаваться в подробности, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, — сказал Байден.

При этом он не стал раскрывать представителям СМИ стратегию, направленную на «изменение поведения» российского лидера. Глава Белого дома заметил, что тогда эта же стратегия может оказаться нерабочей.

Вполне возможно, если я вам расскажу, это его не разубедит, и он захочет продолжать, — добавил Байден.

Ранее американский лидер Джо Байден произнёс речь на саммите «Большой семёрки», в ходе которой перепутал Ливию и Сирию. Речь шла о расширении сотрудничества между США и Россией.