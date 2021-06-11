Байден перепутал страны во время своей речи про Россию

https://static.news.ru/photo/d3bc492e-998a-11eb-98ea-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден произнёс речь на саммите «Большой семёрки», в ходе которой перепутал Ливию и Сирию. Как пишет ТАСС, речь шла о расширении сотрудничества между США и Россией.

Мы можем работать вместе с Россией. Например, в Ливии, — заявил Байден.

Уже после выступления помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил журналистам, что речь шла, конечно, о Сирии.

Ранее 124 генерала США в отставке заявили, что сомневаются в психическом и физическом здоровье президента США Джо Байдена. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах и призвали нацию не игнорировать состояние главнокомандующего вооружёнными силами. Потому что такой человек должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.

Американцы и жители других стран неоднократно замечали за Байденом оговорки, забывчивость и неподобающую президенту физическую форму. Так, во время своего обращения по российско-американским отношениям Байден не смог выговорить имя Владимира Путина, назвав его то ли Клютиным, то ли Плютиным.