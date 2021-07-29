Байден отбивается от оппонентов «русскими кибератаками»

Внутренняя политическая повестка Соединенных Штатов настоятельно требует антироссийской жёсткости. Таковы правила большой игры, заставляющей Белый дом маневрировать между здравым смыслом и собственными пещерными ястребами. Как любил повторять ещё крупный советский дипломат Валентин Фалин, американцы многократно повторяют то, что хотя бы единожды принесло им успех. А фантазии на тему русского кибервмешательства в ход американских выборов родились как раз в мозговых центрах Демократической партии в тот роковой для семейства Клинтонов момент, когда стала ясна сенсационная победа Дональда Трампа.

И человеческая натура требовала ясных объяснений провала, не бросающих тень на деятельность предвыборных штабов и «партии ослов» в целом. Так и родилась идея списать всё на тотальное русское вмешательство. И с тех пор русские хакеры, волюнтаристски перераспределяющие голоса наивного американского электората, встроены в систему генетических врагов современной Америки где-то между китайскими производителями мобильных телефонов и иранскими аятоллами, тянущимися к ядерной бомбе.

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А сейчас тень русского вмешательства в вашингтонском истеблишменте особенно востребована по причине многочисленных обвинений Джо Байдена в том, что он уж слишком потакает русским, а заодно готов начать строить, по выражению Трампа, в Америке коммунизм, даже минуя социализм. Потому «сонный Джо» оживляется и заявляет, что русские кибератаки могут привести к перестрелкам и что Путин возглавляет страну, экономика которой состоит из ядерного оружия и нефтяных скважин. Но это для внутреннего потребления. Как не вспомнить тут мысль другого демократа, Барака Обамы о российской экономике, разорванной в клочья.

И вновь до промежуточных выборов 2022 года вроде ещё очень далеко, но русским хакерам и до них уже есть дело. Понятно, что на таком фоне общественной экзальтации не принято вспоминать о предложении Владимира Путина о заключении соглашения о взаимной кибербезопасности.

В мир же уходит фраза о том, что, если хакеры и действуют с территории России, то правительство в Москве, скорее всего, не при чём. Параллельно набирают темп переговоры по проблемам стратегической стабильности. Переговоры эти вдвойне важны для России. Поскольку, с одной стороны, они действительно дают шанс на снижение общей военно-стратегической напряженности, на то, чтобы отвратить мир от новой гонки смертоносных вооружений и, если ещё не повысить уровень взаимного доверия, то хотя бы снизить разрушительную взаимную подозрительность. А с другой — факт переговоров сам по себе важен для общего оздоровления международного климата, это сигнал для американских союзников, опасающихся выходить за звёздно-полосатые флажки. Это открытие новых точек взаимодействия, пусть и в сфере «зелёной экономики» и оздоровления климата уже в прямом смысле этого термина.

И что в России найдутся горячие головы, готовые, дескать, подорвать всю выстраивающуюся с большим трудом конструкцию взаимоотношений? И уж тем более нет у нас никакого резона валить или ослаблять действующую власть, поскольку сколько-нибудь приемлемой альтернативы в нынешней Америке просто нет. Но это с точки зрения логики, но не политической конъюнктуры.