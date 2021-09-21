Байден назвал уход США из Афганистана завершением эры бесконечных войн

Президент США Джо Байден, выступая на трибунах ООН, заявил, что вывод войск США из Афганистана стал завершением эры бесконечных войн. По его словам, теперь же начнётся эпоха неустанной демократии. Об этом пишет РИА Новости.

Решение об Афганистане не просто про Афганистан, — сказал он в телеобращении к нации, назвав вывод войск «миссией милосердия».

Байден уточнил, что Вашингтон стоял перед выбором: продолжить эскалацию конфликта или покинуть государство. В результате в апреле 2021 года американский лидер принял решение о выводе войск. Он объяснил свои действия тем, что армия США во время нахождения в Афганистане обучила и оснастила оборудованием порядка 300 тысяч военных страны. Был расчёт на то, что эти силы смогут выстоять в битве против «Талибана» (запрещён в РФ), однако ожидания не оправдались.

Это предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск, оказалось ошибочным, — добавил Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон был готов к коллапсу афганских властей. Глава Белого дома назвал вывод войск из государства «невероятно успешным», так как удалось эвакуировать всех желающих американцев — в государстве остались только порядка 200 американцев.

В то же время Байден пригрозил террористам новыми ударами.

У нас нет иного жизненно важного интереса в Афганистане, кроме предотвращения атак на американскую территорию и наших друзей. Это актуально по сей день, — заключил президент США.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид призвал мировое сообщество сначала признать власть талибов в Афганистане и только потом критиковать его политику. Государство они называют Исламским Эмиратом Афганистан.