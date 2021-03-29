Байден не будет встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

https://static.news.ru/photo/0a1ff6fa-90b7-11eb-8879-96000091f725_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

78-летний американский лидер Джо Байден не планирует встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Думаю, его подход будет совсем другим и у него нет такого намерения, — ответила Псаки на вопрос о том, планирует ли Байден провести переговоры с лидером КНДР. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее Байден заявил, что США дадут соответствующий ответ, если Северная Корея продолжит эскалацию напряжённости. Такое заявление глава Белого дома сделал на фоне ракетных пусков КНДР.

Как писал NEWS.ru, в середине марта Северная Корея впервые обратилась к администрации президента Джо Байдена. Сестра главы КНДР Ким Ё Чжон подвергла критике совместные учения американских и южнокорейских военных. Она посоветовала администрации Байдена, «если она хочет спать спокойно» на протяжении правления нового американского лидера, не делать то, «что может отнять у неё этот сон». Примечательно, что это первое сообщение Вашингтону из Пхеньяна. До этого США безуспешно пытались связаться с руководством Северной Кореи по различным каналам. КНДР продолжает игнорировать эти попытки, всем видом показывая, что на диалог не настроена.

В северокорейских СМИ весьма нелестно отзывались о новом американском лидере. Его называли «имбецилом» и «дураком с низким IQ». Такое восприятие может быть связано с критикой подхода предыдущего президента США Дональда Трампа к проблеме КНДР.