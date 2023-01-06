Байден: конфликт на Украине находится на критически важном этапе

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу», пишет американская газета The Washington Times. По его словам, западные союзники должны оказать поддержку Киеву. Американский лидер при этом не стал уточнять причину такой оценки происходящего.

Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии, — сказал Байден.

Он напомнил о приверженности США оказывать Киеву всю необходимую поддержку для противостояния России.

Читатели британского издания The Daily Mail ранее раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране. Большинство британцев при этом выразили свое недовольство тем, что страна продолжит поддерживать Киев.