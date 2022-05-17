Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении

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Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии вооружёнными силами Армении на Кельбаджарском направлении. Как сообщается на сайте ведомства, позиции азербайджанских ВС обстреливались с перерывами из разнокалиберного стрелкового оружия.

Вечером 17 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населённых пунктах Зяркенд и Ашагы Шорджа Басаркечярского района РА на государственной границе с Азербайджаном, с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана в направлении населённых пунктов Йеллиджа и Бармагбине Кяльбаджарского района, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные меры.

14 мая азербайджанское оборонное ведомство также обвинило Армению в обстрелах из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населённого пункта Зяйлик Кельбаджарского района. Отмечалось, что огонь был открыт с позиций в направлении населённого пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района. Позже Минобороны Армении эти заявления опровергло.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.