Азербайджан сообщил на намерении развивать зеленую экономику Глава МИД Азербайджана Байрамов назвал зеленую экономику приоритетным направлением

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Баку, Азербайджан

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о намерении республики развивать зеленую экономику. Об этом министр заявил на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

По его словам, Азербайджан — одна из немногих стран мира, которая занимается активным развитием возобновляемой энергетики и при этом остается надежным поставщиком традиционных энергоресурсов.

Это направление одно из пяти приоритетных для развития экономики Азербайджана, несмотря на то что нефтегазовый сектор все еще играет важную роль в развитии страны, — сказал Байрамов.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства добавил, что рост ВВП республики, несмотря на роль нефтегазовой отрасли, был обеспечен именно положительной динамикой в ненефтяной сфере.

Рост ненефтяных отраслей экономики на 11% обеспечил увеличение общего ВВП Азербайджана на 7,2%, — заключил министр иностранных дел.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна.