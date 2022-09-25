Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о намерении республики развивать зеленую экономику. Об этом министр заявил на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет ТАСС.
По его словам, Азербайджан — одна из немногих стран мира, которая занимается активным развитием возобновляемой энергетики и при этом остается надежным поставщиком традиционных энергоресурсов.
Это направление одно из пяти приоритетных для развития экономики Азербайджана, несмотря на то что нефтегазовый сектор все еще играет важную роль в развитии страны, — сказал Байрамов.
Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства добавил, что рост ВВП республики, несмотря на роль нефтегазовой отрасли, был обеспечен именно положительной динамикой в ненефтяной сфере.
Рост ненефтяных отраслей экономики на 11% обеспечил увеличение общего ВВП Азербайджана на 7,2%, — заключил министр иностранных дел.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна.