Азербайджан: резервисты Армении отказываются идти в бой в Карабахе

https://static.news.ru/photo/49459c0e-0246-11eb-bf6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Резервисты ВС Армении, приехавшие в Нагорный Карабах, отказываются идти в бой. Об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

Многие, включая вновь прибывшие резервные силы, отказываются вступать в бой и покидают район боевых действий, — рассказал Даргахлы журналистам издания Report.

По его словам, азербайджанские военные провели широкомасштабную военную операцию, уничтожив силы армянской армии.

С утра 27 сентября в регионе со стороны Армении и Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Стороны обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о «полном уничтожении» третьего мотострелкового полка «Мартуни» ВС Армении в Нагорном Карабахе. Полковник Даргахлы подчеркнул, что противник понёс большие потери.

NEWS.ru писал, что Баку заявил о 10 погибших при обстреле в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о гибели мирных жителей во время приёма верительных грамот нового посла Пакистана в Баку.

МИД РФ призвал страны немедленно прекратить огонь. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Президент РФ заявил, что Кремль крайне озабочен происходящим.