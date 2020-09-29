В Азербайджане заявили о 10 погибших при обстреле в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/935f7056-0239-11eb-a890-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В результате обстрела вооружёнными силами Армении погибли 10 мирных жителей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приёма верительных грамот нового посла Пакистана в Баку.

27 сентября ВС Армении начали новую военную агрессию против Азербайджана вдоль линии соприкосновения. В результате обстрелов со стороны армянских военных погибли мирные азербайджанцы. К сожалению, число погибших мирных граждан у нас растёт. На сегодня число погибших мирных граждан составляет 10, среди них и семья из пяти человек,— цитирует Алиева «Интерфакс».

В свою очередь официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева уточнила, что с армянской стороны в Карабахе обстреливаются населённые пункты в Тертерском, Агдамском, Геранбойском, Нафталанском, Дашкесанском районах.

Расцениваем эти действия как военные преступления. Мы призываем прекратить данные обстрелы. Мы также призываем международное сообщество решительно осудить действия Армении, направленные против гражданского населения, — сказала Абдуллаева.

С утра 27 сентября в регионе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее Азербайджан опроверг заявление Армении о сбитом в Карабахе вертолёте.